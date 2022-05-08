«Шальке» оформил возвращение в Бундеслигу

«Шальке 04» вернулся в высший эшелон немецкого футбола.

Одержав победу над «Санкт-Паули» со счётом 3:2, клуб из Гельзенкирхена за тур до конца сезона гарантировал себе первое место во второй Бундеслиге и возвращение в высший дивизион спустя год после вылета.

«Бело-синие» стали недосягаемыми для преследователей, набрав 62 очка. Сразу у трёх команд – «Гамбурга», «Вердера» и «Дармштадта» – по 57 баллов в активе.

В прошлом сезоне «Шальке» покинул Бундеслигу впервые с 1988 года, заняв в чемпионате последнее место, одержав за весь розыгрыш всего три победы и пропустив 86 голов.