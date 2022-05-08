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Германия. 2-я бундеслига

«Шальке» оформил возвращение в Бундеслигу

08 Мая 2022 • 00:08 Комментировать
Шальке 04
3:2
Санкт-Паули
окончен

«Шальке 04» вернулся в высший эшелон немецкого футбола.

Одержав победу над «Санкт-Паули» со счётом 3:2, клуб из Гельзенкирхена за тур до конца сезона гарантировал себе первое место во второй Бундеслиге и возвращение в высший дивизион спустя год после вылета.

«Бело-синие» стали недосягаемыми для преследователей, набрав 62 очка. Сразу у трёх команд – «Гамбурга», «Вердера» и «Дармштадта» – по 57 баллов в активе.

В прошлом сезоне «Шальке» покинул Бундеслигу впервые с 1988 года, заняв в чемпионате последнее место, одержав за весь розыгрыш всего три победы и пропустив 86 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Бундеслига
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окончен Шальке 04 3:2 Санкт-Паули 1.50 4.70 5.70
08.05  14:30 Хольштайн Киль ... Нюрнберг 2.75 3.50 2.37
08.05  14:30 Эрцгебирге Ауэ ... Вердер 8.60 5.80 1.28
08.05  14:30 Карлсруэ ... Динамо Дрезден 2.27 3.55 2.90
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