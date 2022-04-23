«Вердер» установил рекорд второй Бундеслиги

В 31-м туре второй немецкой Бундеслиги календарь свел между собой хорошо известные клубы «Шальке 04» и «Вердер». Бременцы добились крупной гостевой победы со счетом 4:1, и она позволила клубу возглавить турнирную таблицу после того, как в предыдущих трех матчах были зафиксированы три ничьи и команда уступила позиции «Шальке 04», которая выиграла три предыдущих матча.

Более того, столь крупная разница в счете между первой и второй командой турнирной таблицы в пользу гостей была зафиксирована в истории второй немецкой Бундеслиги впервые - ранее подобные матчи, если и заканчивались победами гостей, то не со столь крупным счетом.