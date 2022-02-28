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Германия. 2-я бундеслига

«Назло кондуктору пошёл пешком»: Червиченко иронично отреагировал на разрыв «Шальке 04» контракта с «Газпромом»

28 Февраля 2022 • 17:16 Комментировать

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко иронично отреагировал на решение немецкого клуба «Шальке 04» разорвать контракт с российской компанией «Газпром».

Гельзенкирхенцы сотрудничали с «Газпромом» с 2007 года, однако спустя 15 лет приняли решение отказаться от спонсора в связи с событиями на Украине.

«Шальке разорвал контракт с «Газпромом»? Да и **** [бог] с ними! Деньги в доме будут. Не нужны им деньги - ну и до свидания. Все это выглядит, как «купил билет и назло кондуктору пошёл пешком», – приводит слова Андрея Червиченко Sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Газпром Шальке 04 Андрей Червиченко
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