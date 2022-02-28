«Шальке 04» расторг контракт с компанией «Газпром»

Немецкий клуб «Шальке 04» из Гельзенкирхена официально объявил о расторжении соглашения с российской компанией «Газпром», которая долгие годы являлась титульным спонсором рурцев.

Решение о расторжении контракта было принято на совете директоров клуба с одобрения наблюдательного совета гельзенкирхенцев.

«Газпром» стал титульным спонсором «Шальке 04» ещё в 2007 году. После обострившейся ситуации на Украине руководство клуба сначала приняло решение убрать логотип компании с формы своей команды, а теперь приняло решение разорвать контракт.

В настоящее время «Шальке 04» играет во Второй Бундеслиге, где занимает 5-е место. Отставание от зоны повышения в классе составляет 3 очка.