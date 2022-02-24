«Шальке 04» заявил об отказе использования логотипа «Газпрома» на своей форме

Немецкий клуб «Шальке 04» принял решение отказаться от использования логотипа российской компании «Газпром» на своей форме. Об этом было объявлено на официальном сайте гельзенкирхенского клуба.

«Учитывая последние события и развитие ситуации, случившееся за последние дни, «Шальке» решил убрать с формы логотип главного спонсора – «Газпрома». Мы пошли на этот шаг после общения с компанией «Газпром Германия». Вместо логотипа на форму будет нанесена надпись «Шальке 04», – говорится в сообщении пресс-службы «горняков».

Ранее издание Bild заявило о том, что будет заменять на всех изображениях логотип «Газпрома» на лозунг» «Свободу Украине!», причём это было сделано как в печатных, так и в электронных версиях издания.