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Германия. 2-я бундеслига

«Шальке 04» заявил об отказе использования логотипа «Газпрома» на своей форме

24 Февраля 2022 • 17:30 Комментировать
Карлсруэ
...
Шальке 04
3.25 3.60 2.15
26.02 15:30

Немецкий клуб «Шальке 04» принял решение отказаться от использования логотипа российской компании «Газпром» на своей форме. Об этом было объявлено на официальном сайте гельзенкирхенского клуба.

«Учитывая последние события и развитие ситуации, случившееся за последние дни, «Шальке» решил убрать с формы логотип главного спонсора – «Газпрома». Мы пошли на этот шаг после общения с компанией «Газпром Германия». Вместо логотипа на форму будет нанесена надпись «Шальке 04», – говорится в сообщении пресс-службы «горняков».

Ранее издание Bild заявило о том, что будет заменять на всех изображениях логотип «Газпрома» на лозунг» «Свободу Украине!», причём это было сделано как в печатных, так и в электронных версиях издания.

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Евро-Футбол.Ру,
Газпром Шальке 04
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