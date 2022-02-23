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Германия. 2-я бундеслига

«Шальке» высказался за мир между Россией и Украиной

23 Февраля 2022 • 22:07 Комментировать
Карлсруэ
...
Шальке 04
3.30 3.60 2.13
26.02 15:30

Немецкий клуб «Шальке» попал в щекотливую ситуацию - у него есть крупный российский спонсор, и не абы какой, а компания Gazprom, название которой само по себе провоцирует политические дебаты на любом уровне в Германии.

О том, насколько это щекотливая ситуация, красноречиво показывает случай с Bild, которая в своей публикации «отфотошопила» футболки «Шальке» - надпись Gazprom была закрашена, а сверху был напечатан призыв «Свободу Украине».

В данной ситуации руководство клуба не может просто отмаличваться и вынуждено всячески сглаживать углы. Пресс-служба «Шальке» призвала к миру.

- «Шальке» озабочен ситуацией в Восточной Европе. Мы находимся в особом положении среди немецких команд из-за поддержки компании Gazprom, в которой мы всегда находили исключительно надежного делового партнера, уже пятнадцать лет. Мы находимся на постоянной связи. Можете быть уверены в том, что «Шальке» выступает за мир и за мирное сосуществование, мы против дискриминации и насилия. Мы следим за ситуацией и призываем к миру всех, от кого зависит разрешение этого кризиса, - гласит коммюнике «Шальке».

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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04
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