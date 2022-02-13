​Арбитр Цвайер возвращается к работе после декабрьского скандала

Немецкий арбитр Феликс Цвайер приостанавливал карьеру. В начале декабря рефери оказался в центре скандала после своей работы на матче немецкой Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Баварией». Игрок «шмелей» Джуд Беллингхем после игры даже обвинял Цвайера в причастности к договорным матчам в прошлом. Позже рефери рассказывал о получении угроз в свой адрес.

И вот теперь Феликс Цвайер с новыми мыслями возвращается к работе. В воскресенье он будет работать на матче между «Ганновером» и «Дармштадтом» во второй Бундеслиге. На это обращает внимание местный Kicker.