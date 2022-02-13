Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Германия. 2-я бундеслига

Митрюшкин сыграл свой первый «сухой» матч в чемпионате Германии

13 Февраля 2022 • 11:50 Комментировать
Падерборн
0:0
Динамо Дрезден
окончен

Мы уже сообщали о неудачном дебюте бывшего голкипера московского «Спартака» в составе дрезденского «Динамо» - он получил четыре гола за менее чем двадцать минут матча с «Ганзой». Однако второй матч вратаря во второй Бундеслиге оказался куда удачнее. Ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в матче с «Падерборном». Правда, и забить «Динамо» не сумело, так что матч 22-го тура завершился нулевой ничьей.

Напомним, что перебрался Митрюшкин в «Динамо» из Дрездена еще в прошлом году, но дебютировал лишь неделю тому назад. Цвета «Спартака» 26-летний голкипер защищал с 2013 по 2015 год, после чего ушел в швейцарский «Сьон».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Дрезден Антон Митрюшкин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.02  15:30 Ингольштадт ... Зандхаузен 2.70 3.40 2.46
13.02  15:30 Ганновер 96 ... Дармштадт 2.95 3.45 2.25
13.02  15:30 Фортуна ... Шальке 04 2.85 3.45 2.31
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Февраля
11:50 · Германия. 2-я бундеслига
Митрюшкин сыграл свой первый «сухой» матч в чемпионате Германии
06 Февраля
16:20 · Германия. 2-я бундеслига
​Экс-вратарь «Спартака» дебютировал в Германии и пропустил четыре гола за 18 минут 1
31 Января
21:48 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Химок» будет заканчивать сезон в «Падерборне»
18:44 · Германия. 2-я бундеслига
«Ганза» арендовала Сикана официально
28 Января
01:32 · Германия. 2-я бундеслига
Бывший тренер «Вердера» дисквалифицирован на год за поддельный COVID-паспорт
21 Декабря
11:12 · Германия. 2-я бундеслига
​Райола обидел «Фортуну», немецкий клуб ответил
19 Декабря
20:40 · Германия. Бундеслига
В Германии был прерван матч из-за расистского скандала – такое случилось впервые в истории
05 Декабря
11:31 · Германия. 2-я бундеслига
​Последствия COVID-19: В Германии двух футболистов пришлось поддерживать кислородом после матча
20 Ноября
13:20 · Германия. 2-я бундеслига
Известный немецкий клуб уволил тренера из-за поддельного сертификата о вакцинации
09 Ноября
12:56 · Германия. 2-я бундеслига
​Тедеско не вернётся в «Шальке»
31 Августа
00:17 · Англия. Премьер-лига
«Норвич» подписал Кабака официально
21 Августа
14:08 · Германия. 2-я бундеслига
«Фиорентина» анонсировала трансфер Настасича
18 Августа
23:00 · Германия. 2-я бундеслига
Защитник «Шальке» перейдет в «Фиорентину»
18:33 · Россия. Премьер-лига
Представители Маскареля: «Переход в «Локомотив» маловероятен»
06 Августа
23:56 · Германия. 2-я бундеслига
«Фиорентина» подпишет Настасича слухи
Все новости
Рекомендуем