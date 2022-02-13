Митрюшкин сыграл свой первый «сухой» матч в чемпионате Германии

Мы уже сообщали о неудачном дебюте бывшего голкипера московского «Спартака» в составе дрезденского «Динамо» - он получил четыре гола за менее чем двадцать минут матча с «Ганзой». Однако второй матч вратаря во второй Бундеслиге оказался куда удачнее. Ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в матче с «Падерборном». Правда, и забить «Динамо» не сумело, так что матч 22-го тура завершился нулевой ничьей.

Напомним, что перебрался Митрюшкин в «Динамо» из Дрездена еще в прошлом году, но дебютировал лишь неделю тому назад. Цвета «Спартака» 26-летний голкипер защищал с 2013 по 2015 год, после чего ушел в швейцарский «Сьон».