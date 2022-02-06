​Экс-вратарь «Спартака» дебютировал в Германии и пропустил четыре гола за 18 минут

Антон Митрюшкин ещё летом перебрался в дрезденское «Динамо», но дебютировал во второй Бундеслиге только сейчас. 25-летний футболист с первых минут вышел на поле на игру с «Ганзой» и уже за 18 минут пропустил четыре гола. После первого тайма на табло в Дрездене горит счёт 0:4.

Стоит отметить, что Антон Митрюшкин является воспитанником московского «Спартака». За первую команду «красно-белых» вратарь провёл четыре матча, в которых пропустил шесть голов.

Из «Спартака» Антон Митрюшкин ушёл в 2016 году, перебравшись в швейцарский «Сьон».