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Германия. 2-я бундеслига

​Экс-вратарь «Спартака» дебютировал в Германии и пропустил четыре гола за 18 минут

06 Февраля 2022 • 16:20 Комментировать
Динамо Дрезден
1:4
Ганза
2-й тайм

Антон Митрюшкин ещё летом перебрался в дрезденское «Динамо», но дебютировал во второй Бундеслиге только сейчас. 25-летний футболист с первых минут вышел на поле на игру с «Ганзой» и уже за 18 минут пропустил четыре гола. После первого тайма на табло в Дрездене горит счёт 0:4.

Стоит отметить, что Антон Митрюшкин является воспитанником московского «Спартака». За первую команду «красно-белых» вратарь провёл четыре матча, в которых пропустил шесть голов.

Из «Спартака» Антон Митрюшкин ушёл в 2016 году, перебравшись в швейцарский «Сьон».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Дрезден Антон Митрюшкин
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ДИНАМО ДРЕЗДЕН ГАНЗА
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Идет 79 минута Дармштадт 0:4 Гамбург 2.40 3.60 2.65
Идет 81 минута Хольштайн Киль 0:0 Фортуна 2.41 3.50 2.70
Идет 84 минута Динамо Дрезден 1:4 Ганза 2.12 3.55 3.20
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