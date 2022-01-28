Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Германия. 2-я бундеслига

Бывший тренер «Вердера» дисквалифицирован на год за поддельный COVID-паспорт

28 Января 2022 • 01:32 Комментировать
Вердер
...
Карлсруэ
1.63 4.30 4.80
05.02 15:30

Мы уже рассказывали о неприятностях, которые навлек на себя уже бывший главный тренер бременского «Вердера» 47-летний Маркус Анфанг, уличенный в использовании поддельного сертификата о вакцинации против коронавируса. Это случилось в ноябре прошлого года. Сразу после разразившегося скандала клуб уволил его, а сейчас подоспели и другие меры, сообщает  официальный сайт немецкого футбольного союза.

Анфанг в итоге отлучен от футбола на год, кроме того, заплатит штраф в 20 тысяч евро. Его помощник, 36-летний Флориан Юнг, дисквалифицирован на 10 месяцев, и также заплатит штраф - три тысячи евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вердер Маркус Анфанг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ВЕРДЕР КАРЛСРУЭ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Января
01:32 · Германия. 2-я бундеслига
Бывший тренер «Вердера» дисквалифицирован на год за поддельный COVID-паспорт
21 Декабря
11:12 · Германия. 2-я бундеслига
​Райола обидел «Фортуну», немецкий клуб ответил
19 Декабря
20:40 · Германия. Бундеслига
В Германии был прерван матч из-за расистского скандала – такое случилось впервые в истории
05 Декабря
11:31 · Германия. 2-я бундеслига
​Последствия COVID-19: В Германии двух футболистов пришлось поддерживать кислородом после матча
20 Ноября
13:20 · Германия. 2-я бундеслига
Известный немецкий клуб уволил тренера из-за поддельного сертификата о вакцинации
09 Ноября
12:56 · Германия. 2-я бундеслига
​Тедеско не вернётся в «Шальке»
31 Августа
00:17 · Англия. Премьер-лига
«Норвич» подписал Кабака официально
21 Августа
14:08 · Германия. 2-я бундеслига
«Фиорентина» анонсировала трансфер Настасича
18 Августа
23:00 · Германия. 2-я бундеслига
Защитник «Шальке» перейдет в «Фиорентину»
18:33 · Россия. Премьер-лига
Представители Маскареля: «Переход в «Локомотив» маловероятен»
06 Августа
23:56 · Германия. 2-я бундеслига
«Фиорентина» подпишет Настасича слухи
02 Августа
08:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» заинтересовался американским форвардом
31 Июля
00:25 · Германия. 2-я бундеслига
«Лилль» нашел потенциальную замену Саншешу слухи
30 Июля
17:38 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Шальке»: «Локомотив» интересовался Маскарелем, но дальше дело не пошло»
27 Июля
16:55 · Россия. Премьер-лига
Представители Маскареля подтвердили интерес к игроку со стороны «Локомотива»
Все новости
Рекомендуем