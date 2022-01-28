Бывший тренер «Вердера» дисквалифицирован на год за поддельный COVID-паспорт

Мы уже рассказывали о неприятностях, которые навлек на себя уже бывший главный тренер бременского «Вердера» 47-летний Маркус Анфанг, уличенный в использовании поддельного сертификата о вакцинации против коронавируса. Это случилось в ноябре прошлого года. Сразу после разразившегося скандала клуб уволил его, а сейчас подоспели и другие меры, сообщает официальный сайт немецкого футбольного союза.

Анфанг в итоге отлучен от футбола на год, кроме того, заплатит штраф в 20 тысяч евро. Его помощник, 36-летний Флориан Юнг, дисквалифицирован на 10 месяцев, и также заплатит штраф - три тысячи евро.