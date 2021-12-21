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Германия. 2-я бундеслига

​Райола обидел «Фортуну», немецкий клуб ответил

21 Декабря 2021 • 11:12 Комментировать

Известный агент Мино Райола обидел «Фортуну» из Дюссельдорфа, когда давал комментарий по поводу будущего своего клиента Маттайса де Лихта, выступающего за «Ювентус».

«Думаю, все мы знаем, какие клубы стоит упоминать в разговорах о де Лихте. Это не такие клубы, как «Фортуна» Дюссельдорф», - высказался агент.

Пресс-служба немецкого клуба ответила Мино Райоле.

«Итак, де Лихта не будет в «Фортуне», но… в конце концов, Мино нас знает», - говорится в сообщении «Фортуны» на страничке в «Твиттере».

«Фортуна» Дюссельдорф выступает во второй Бундеслиге, где на текущий момент занимает 13-е место.

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Евро-Футбол.Ру,
Мино Райола Фортуна Дюссельдорф
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