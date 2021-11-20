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Германия. 2-я бундеслига

Известный немецкий клуб уволил тренера из-за поддельного сертификата о вакцинации

20 Ноября 2021 • 13:20 Комментировать

Бременский «Вердер» принял решение об отставке главного тренера Маркуса Анфанга, уличив специалиста в махинациях с сертификатом о вакцинации от коронавирусной инфекции, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что 47-летнего наставника и его ассистента Флориана Юнга выставили за дверь из-за расследования, в ходе которого выяснилось об обмане.

В настоящий момент бременский коллектив выступает во втором дивизионе чемпионата Германии. После 13 проведенных туров «музыканты» набрали 19 баллов и располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Маркус Анфанг
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