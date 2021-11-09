​Тедеско не вернётся в «Шальке»

Димитриос Граммозис может быть уволен из «Шальке» в обозримом будущем. С гельзенкирхенским клубом часто связывают Доменико Тедеско, уже работавшего с командой. Тем не менее, молодой специалист не вернётся на тренерский мостик «кобальтовых», о чём сообщает немецкий Sky.

Стоит отметить, что после ухода с должности главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско не имеет клуба.

В то же время Sky располагает информацией о том, что «Шальке» может принять Даниэль Фарке, который на выходных был уволен из «Норвича».

«Шальке» на сегодняшний день занимает пятое место в турнирной таблице второй Бундеслиги.