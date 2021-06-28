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Германия. 2-я бундеслига 2020-2021
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Митрюшкин остался во второй Бундеслиге, сменив клуб

28 Июня 2021, 20:27,

Российский вратарь Антон Митрюшкин продолжит карьеру в Германии. После годичного отрезка в «Фортуне» из Дюссельдорфа, где он так ни разу и не сыграл за первую команду (9 матчей за резерв в Региональной лиге), 25-летний голкипер остается во второй Бундеслиге.

Митрюшкин заключил контракт на один сезон с новичками этого турнира, дрезденским «Динамо». О сделке проинформировал клубный сайт динамовцев.

Первые шаги в футболе Мирюшкин делал в «Ростове», после чего провел шесть лет в «Спартаке» и отыграл три матча за первую команду «красно-белых». Также в его карьере был 4-летний отрезок в швейцарском «Сьоне».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Антон Митрюшкин, Динамо Дрезден
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