Митрюшкин остался во второй Бундеслиге, сменив клуб

Российский вратарь Антон Митрюшкин продолжит карьеру в Германии. После годичного отрезка в «Фортуне» из Дюссельдорфа, где он так ни разу и не сыграл за первую команду (9 матчей за резерв в Региональной лиге), 25-летний голкипер остается во второй Бундеслиге.

Митрюшкин заключил контракт на один сезон с новичками этого турнира, дрезденским «Динамо». О сделке проинформировал клубный сайт динамовцев.

Первые шаги в футболе Мирюшкин делал в «Ростове», после чего провел шесть лет в «Спартаке» и отыграл три матча за первую команду «красно-белых». Также в его карьере был 4-летний отрезок в швейцарском «Сьоне».