«Шальке» заманивает Бэйла к себе местным полем для гольфа

Сборная Уэльса завершила выступления на чемпионате Европы, проиграв датчанам в 1/8 финала турнира. Игра проходила в Амстердаме, и на трибунах находились болельщики «Шальке», которые держали в руках плакат с приглашением в Гельзенкирхен лидера валлийской команды. Позже официальный аккаунт клуба в «Твиттере» поддержал своих болельщиков, разместив фото местного поля для игры в гольф. Сообщение гласило: «Гельзенкирхен готов к твоему визиту, Гарет».

Напомним, что «кобальтовые» бесславно провели последние полтора сезона в Бундеслиге и заслуженно вылетели во второй дивизион. У Бэйла остается еще один год по контракту с «Реалом».