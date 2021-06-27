«Шальке» заманивает Бэйла к себе местным полем для гольфа

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27 Июня 2021, 17:47,
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Сборная Уэльса завершила выступления на чемпионате Европы, проиграв датчанам в 1/8 финала турнира. Игра проходила в Амстердаме, и на трибунах находились болельщики «Шальке», которые держали в руках плакат с приглашением в Гельзенкирхен лидера валлийской команды. Позже официальный аккаунт клуба в «Твиттере» поддержал своих болельщиков, разместив фото местного поля для игры в гольф. Сообщение гласило: «Гельзенкирхен готов к твоему визиту, Гарет».
Напомним, что «кобальтовые» бесславно провели последние полтора сезона в Бундеслиге и заслуженно вылетели во второй дивизион. У Бэйла остается еще один год по контракту с «Реалом».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Шальке 04, Гарет Бэйл