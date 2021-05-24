Митрюшкин покинул «Фортуну»

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24 Мая 2021, 21:52,
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Голкипер Антон Митрюшкин покидает «Фортуну» из Дюссельдорфа.
Как сообщила пресс-служба немецкого клуба, контракт Митрюшкина с «Фортуной» истёк, россиянин покинул клуб на правах свободного агента.
По итогам сезона «Фортуна» заняла пятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, отстав от лидера на 11 зачетных баллов.
25-летний Митрюшкин стал игроком «Фортуны» в октябре, но так и не сыграл ни одного матча за немецкий клуб. Напомним, что с 2016 по 2020 год воспитанник «Спартака» выступал за швейцарский «Сьон». В активе Митрюшкина четыре матча за «красно-белых», в которых он пропустил шесть голов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Антон Митрюшкин