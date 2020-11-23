Митрюшкин: «Было суперпредложение из России, но моя цель - играть в Европе»

Российский голкипер Антон Митрюшкин, подписавший в октябре контракт с «Фортуной» из Дюссельдорфа, рассказал о предложениях из российской Премьер-лиги.

«Было суперпредложение из России, но я решил попробовать в «Монако». Хотя предполагал, что могут возникнуть трудности, которые в итоге и сложились.

Меня и раньше звали в РПЛ. Но я для себя давно поставил цель - играть в Европе», - сказал 24-летний вратарь в интервью Sport24.

Митрюшкин является воспитанником академии московского «Спартака». С «Фортуной» Антон подписал контракт 27-го октября. Трудовое соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Россиянин присоединился к команде на правах свободного агента.

В сезоне-2019/2020 голкипер выступал за «Сьон». Митрюшкин сыграл восемь матчей в чемпионате Швейцарии и пропустил 19 мячей.