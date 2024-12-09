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Кубок Испании

«Реал» и «Барселона» узнали соперников в Кубке Испании

09 Декабря 2024 • 16:19 Комментировать

В понедельник состоялась жеребьёвка Кубка Испании. Титулованные клубы Ла Лиги узнали имена своих соперников на стадии 1/16 финала.

«Барселона» поборется за билет в следующую стадию с командой «Барбастро». Этот клуб представляет четвёртый по рангу футбольный дивизион Испании.

«Реал», в свою очередь, сразится с «Депортиво Минера». Этот коллектив тоже представляет четвёртый испанский дивизион по рангу.

Также отметим, что мадридский «Атлетико» сыграет против «Марбельи».

Матчи 1/16 финала Кубка Испании пройдут в начале 2025 года – 4 и 5 января. Точной расписание игр будет составлено позже.

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