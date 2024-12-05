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«Атлетико» установил свой рекорд последних шести лет

05 Декабря 2024 • 23:20 Комментировать
Касереньо
1:3
Атлетико М
окончен

Мадридский «Атлетико» продлил победную серию, обыграв «Касереньо» в Кубке Испании (3:1).

Коллектив Диего Симеоне был близок к сенсационному вылету из турнира – хозяева поля вели в счёте вплоть до 82-й минуты. В концовке «матрасники» забили три мяча и шагнули в следующий раунд. 

Для «Атлетико» это уже восьмая победа кряду во всех турнирах – самая продолжительная победная серия мадридцев с начала 2018 года.

В воскресенье успешную череду «Атлетико» попробует прервать «Севилья». Встреча состоится в Мадриде в рамках 16-го тура Ла Лиги. В настоящий момент «матрасники» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице с 32 очками, уступая только «Реалу» (33) и «Барселоне» (37).

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне

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