«Атлетико» установил свой рекорд последних шести лет

Мадридский «Атлетико» продлил победную серию, обыграв «Касереньо» в Кубке Испании (3:1).

Коллектив Диего Симеоне был близок к сенсационному вылету из турнира – хозяева поля вели в счёте вплоть до 82-й минуты. В концовке «матрасники» забили три мяча и шагнули в следующий раунд.

Для «Атлетико» это уже восьмая победа кряду во всех турнирах – самая продолжительная победная серия мадридцев с начала 2018 года.

В воскресенье успешную череду «Атлетико» попробует прервать «Севилья». Встреча состоится в Мадриде в рамках 16-го тура Ла Лиги. В настоящий момент «матрасники» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице с 32 очками, уступая только «Реалу» (33) и «Барселоне» (37).