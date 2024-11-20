В «Реал Сосьедаде» объяснили, почему Захарян не в заявке команды

Пресс-служба испанского «Реал Сосьедада» объяснила непопадание российского полузащитника Арсена Захаряна в заявочный лист команды на предстоящий матч 1/64 финала Кубка России против «Хове Эспаньол».

«У Арсена перегрузка после тренировок, и он еще не до конца восстановился», - рассказали журналисту «Спорт-Экспресса» в пресс-службе испанского клуба.

Напомним, что Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. Срок действующего трудового договора между игроком и «бело-голубыми» рассчитан до середины 2029-го.

В прошлом сезоне Арсен сыграл 29 матчей в Ла Лиге, забил один гол и сделал два ассиста.