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Агент Захаряна отреагировал на невключение игрока в заявку «Реал Сосьедада»

20 Ноября 2024 • 17:40 Комментировать
Йове-Эспаньол
...
Реал Сосьедад
21.11 23:00

Геннадий Голубин, агент хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, прокомментировал непопадание игрока в заявку на предстоящий матч.

Ранее пресс-служба сан-себастьянцев опубликовала заявку на игру 1/64 финала Кубка Испании с «Йове-Эспаньол». Захаряна в списке не оказалось.

«Удивительно, потому что он готовился к кубковой игре, должен был завтра играть. Арсен готов играть. Болевых ощущений у него нет», — цитирует агента «Спорт День за Днем».

Встреча между «Йове-Эспаньол» и «Реал Сосьедад» состоится 21 ноября. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.

Напомним, в текущем сезоне 21-летний Захарян на поле пока не выходил, так как травмировался на летних сборах.

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ЙОВЕ-ЭСПАНЬОЛ РЕАЛ СОСЬЕДАД
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