Российский полузащитник Арсен Захарян пропустит ближайший матч «Реал Сосьедада» в рамках Кубка Испании.

Пресс-служба сан-себастьянского коллектива опубликовала заявку команды на предстоящий матч 1/64 финала Кубка Испании против «Йове-Эспаньол». В списке не оказалось 21-летнего Захаряна, который пока не провел ни одного матча в этом сезоне из-за травмы.

Ранее сообщалось, что россиянин может принять участие в предстоящей кубковой игре.

Матч между «Йове-Эспаньол» и «Реал Сосьедадом» состоится завтра, 21 ноября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 23:00 по московскому времени.