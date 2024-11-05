Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Испании

​Футболист «Осасуны» отказался от игры ради помощи Валенсии

05 Ноября 2024 • 23:34 Комментировать
Чиклана
0:5
Осасуна
окончен

Сегодня испанская «Осасуна» обыграла в матче Кубка Короля «Чиклану», забив той пять безответных мячей. Памплонцы, однако, сыграли без одного из своих игроков - Рубена Гарсии. Уроженец Валенсии предпочел пропустить кубковый матч и отправился в свой родной город для того, чтобы помочь справиться с последствиями разрушительного наводнения, имевшего место на прошлой неделе.

Его благородный жест не встретил возражений у руководства клуба, а в Валенсию Рубен Гарсия прибыл не с пустыми руками, а на микроавтобусе, набитом гуманитарной помощью и различным рабочим инструментом.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Рубен Гарсия

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый Как Алексей Миранчук обскакал Месси в матче плей-офф МЛС Месси может вернуться в «Барселону» Игроки «Реала» недовольны Мбаппе - раскрыта причина Ямаль назвал лучшего игрока в мире «Великолепно»: Дзюба отреагировал на отставку Корниленко «Спартак» принял решение по Пруцеву «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Винисиус ответил на предложение «Реала» «Реал» принял решение по Родриго, которого хотят суперклубы АПЛ
Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль УЕФА ответил на претензии «Реала» по «Золотому мячу» В борьбе за «Золотой мяч» победило добро «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Манчестер Сити» может продать Холанна в «Реал» при одном условии Ямаль будет лучше Месси, он уже начал бить рекорды «инопланетянина»
Спортивные новости
«Торпедо» по буллитам победило «Динамо» в результативном матче КХЛ СКА в овертайме сенсационно проиграл «Куньлуню» в КХЛ «Спартак» без проблем справился с «Сочи» в КХЛ Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Каролиной» Зверев разгромил Умбера в финале турнира в Париже Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Чиклана Чиклана
Осасуна Осасуна
0
5
70.00 16.00 1.02
Видео
06.11.24 в 21:00
Херес Депортиво Херес Депортиво
Сеута Сеута
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Ноября
23:34 · Испания. Кубок
​Футболист «Осасуны» отказался от игры ради помощи Валенсии
31 Октября
22:53 · Испания. Кубок
«Атлетико» выиграл кубковый матч в ударной концовке
30 Октября
18:23 · Испания. Кубок
​Сын Это'о забил в первом же матче за «Райо Вальекано»
14:18 · Испания. Кубок
Два матча Кубка Испании перенесены из-за страшного наводнения официально
13:58 · Испания. Кубок
Возвращение Захаряна откладывается
27 Октября
15:56 · Испания. Кубок
Захарян может сыграть за «Реал Сосьедад» в кубковом матче
26 Июля
10:18 · Испания. Кубок
Вратарь «Атлетика»: «Мы выиграли Кубок Испании в прошлом году, можем выиграть и в этом»
29 Июня
06:20 · Испания. Кубок
Винисиус: «Судьи несправедливы к сборной Бразилии»
12 Апреля
00:15 · Испания. Кубок
​«Погуляли» - 15 поклонников «Атлетика» выпили 290 кружек пива во время финала Кубка Испании
07 Апреля
05:46 · Испания. Кубок
​«Атлетик» выиграл 25-й Кубок Испании - больше только у «Барселоны»
01:50 · Испания. Кубок
​«Атлетик» взял Кубок Короля, переиграв в серии пенальти «Мальорку» 1
06 Апреля
22:04 · Испания. Кубок
«Атлетик» и «Мальорка» озвучили стартовые составы на финальную битву Кубка Испании 1
05 Апреля
23:05 · Испания. Кубок
«Атлетик» обратился к своим фанатам перед финалом Кубка Испании
01 Марта
12:00 · Испания. Кубок
Коке извинился за провал «Атлетико»
03:39 · Испания. Кубок
Симеоне: «Нам не везло»
02:23 · Испания. Кубок
​Продлилась печальная кубковая серия «Атлетико» - они снова не отыгрались после домашнего поражения
01:37 · Испания. Кубок
«Атлетик» повторно обыграл «Атлетико» в полуфинале Кубка короля 4
29 Февраля
22:53 · Испания. Кубок
«Атлетик» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 3
16:39 · Испания. Кубок
​Уткин дал прогноз на матч «Атлетик» - «Атлетико» в Кубке Испании
09:05 · Испания. Кубок
Гризманн не поможет «Атлетико»
28 Февраля
09:38 · Испания. Кубок
Оярсабаль высказался о вылете «Реал Сосьедада» из Кубка Испании
08:42 · Испания. Кубок
Тренер «Реал Сосьедада»: «Сейчас нам больно»
02:22 · Испания. Кубок
«Мальорка» по пенальти прошла «Реал Сосьедад» в полуфинале Кубка Испании 3
27 Февраля
22:31 · Россия. Премьер-лига
Захарян начнёт матч «Реал Сосьедада» против «Мальорки» в стартовом составе
11:44 · Испания. Кубок
Титов дал прогноз на матч «Реал Сосьедад» - «Мальорка»
Все новости