​Футболист «Осасуны» отказался от игры ради помощи Валенсии

Сегодня испанская «Осасуна» обыграла в матче Кубка Короля «Чиклану», забив той пять безответных мячей. Памплонцы, однако, сыграли без одного из своих игроков - Рубена Гарсии. Уроженец Валенсии предпочел пропустить кубковый матч и отправился в свой родной город для того, чтобы помочь справиться с последствиями разрушительного наводнения, имевшего место на прошлой неделе.

Его благородный жест не встретил возражений у руководства клуба, а в Валенсию Рубен Гарсия прибыл не с пустыми руками, а на микроавтобусе, набитом гуманитарной помощью и различным рабочим инструментом.