«Атлетико» выиграл кубковый матч в ударной концовке

За выход в 1/32 финала Кубка Испании «Атлетико» соперничал с малоизвестным соперником, «УЕ Виком».

В первом тайме Конор Галлахер справа вывел к воротам Анхеля Корреа, чей удар в упор голкипер парировал. Родриго Рикельме справа со штрафного прострелил на Галлахера, удар которого с 12 метров в касание вратарь отразил.

После перерыва Дидак Серра справа прострелил в штрафную площадь, где Игнаси Кер откатил мяч на Марти Риеру, а тот с 12 метров пробил чуть выше перекладины. Кер справа в штрафной площади получил мяч и с разворота с семи метров пробил рядом с ближней штангой. Риера справа вошёл в штрафную площадь, сместился к центру и с 12 метров пробил левее ворот.

На 80-й минуте Альфонс Сени сфолил в своей штрафной - пенальти и вторая желтая карточка. Хулиан Альварес с одиннадцатиметровой отметки низом сильно пробил в левый угол - кипер угадал направление удара, но до мяча не смог дотянуться - 0:1. Антуан Гризманн пробил в ближний угол после паса от Хави Галана слева, но тот находился в офсайде, гол не засчитан. В концовке быструю контратаку провели гости, Альварес слева вошёл в штрафную площадь и с 15 метров низом пробил в дальний угол - 0:2.

«Атлетико» лучше провел последние минуты и прошел в следующий раунд.