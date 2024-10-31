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Кубок Испании

«Атлетико» выиграл кубковый матч в ударной концовке

31 Октября 2024 • 22:53 Комментировать
УЕ Вик
0:2
Атлетико М
окончен

За выход в 1/32 финала Кубка Испании «Атлетико» соперничал с малоизвестным соперником, «УЕ Виком».

В первом тайме Конор Галлахер справа вывел к воротам Анхеля Корреа, чей удар в упор голкипер парировал. Родриго Рикельме справа со штрафного прострелил на Галлахера, удар которого с 12 метров в касание вратарь отразил.

После перерыва Дидак Серра справа прострелил в штрафную площадь, где Игнаси Кер откатил мяч на Марти Риеру, а тот с 12 метров пробил чуть выше перекладины. Кер справа в штрафной площади получил мяч и с разворота с семи метров пробил рядом с ближней штангой. Риера справа вошёл в штрафную площадь, сместился к центру и с 12 метров пробил левее ворот.

На 80-й минуте Альфонс Сени сфолил в своей штрафной - пенальти и вторая желтая карточка. Хулиан Альварес с одиннадцатиметровой отметки низом сильно пробил в левый угол - кипер угадал направление удара, но до мяча не смог дотянуться - 0:1. Антуан Гризманн пробил в ближний угол после паса от Хави Галана слева, но тот находился в офсайде, гол не засчитан. В концовке быструю контратаку провели гости, Альварес слева вошёл в штрафную площадь и с 15 метров низом пробил в дальний угол - 0:2.

«Атлетико» лучше провел последние минуты и прошел в следующий раунд.

Протокол игры  
УЕ Вик0:2Атлетико М
  81'Альварес Хулиан (0:1)
  90'Альварес Хулиан (0:2)
Мора АгустинБускетс ДавидБофилл ОтБертрана ХильКуниль РохерПрадас НилРиера МартиКер ПиусСерра ДидакКер ИгнасиПрат Арнау
Запасные: Доменек Марк IIПерес ИзанКоломер МаркБанус ЭдгарСени Альфонс  80'Беллидо МарсельMax MorellАрменгу ИгнасиКастаньер Джоан
Муссо ХуанМолина НауэльВитсель АксельКостис ИлиасГаллахер КонорРикельме РодригоМандава РейнилдуСеррано ХавьерСорлот АлександрКорреа АнхельСимеоне Джулиано
Запасные: Гризманн АнтуанДе Пауль РодригоКоке ХорхеЛино СэмуелЛемар ТомаГалан ХавиХименес КарлосОблак ЯнАльварес ХулианХименес ХосеГомис Антонио
31 октября.
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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид

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Надёжная ставка и прогноз на матч УЕ Вик — Атлетико Кубка Испании — 31 октября 2024
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