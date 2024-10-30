​Сын Это'о забил в первом же матче за «Райо Вальекано»

Сын Самюэля Это'о дебютировал за «Райо Вальекано» в Кубке Испании и сразу же отметился забитым голом, а его клуб обыграл «Депортиво Вильямюриэль» со счётом 5:0. Это случилось на 88-й минуте матча, гол Этьенна Это'о стал пятым в матче. Ранее футболист выступал за такие клубы, как «Овьедо», «Гимараэш», «Побленсе» и другие на юношеском и молодёжном уровне.

Его отец, напомним, прославил своё имя выступлениями за миланский «Интер» и каталонскую «Барселону», а также успел поиграть и в российском чемпионате за «Анжи». В последнее время исполняет роль президента камерунской федерации футбола - впрочем, справляется с этим достаточно проблематично.