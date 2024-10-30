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Кубок Испании

Два матча Кубка Испании перенесены из-за страшного наводнения официально

30 Октября 2024 • 14:18 Комментировать
Понтеведра
0:0
Леванте
отменен

Сильные дожди в Испании повлекли за собой страшные наводнения. Согласно официальным данным, погиб по меньшей мере 51 человек. Королевской испанской футбольной федерации пришлось принимать меры – два кубковых матча были перенесены. Речь идёт о матчах «Парла Эскуэла» - «Валенсия» и «Понтеведра» - «Леванте». Информация о переносе размещена на официальном сайте федерации.

Испанская федерация продолжает следить за ситуацией. Не исключено, что ещё какие-то матчи придётся переносить.

Кстати, кубковый матч «Валенсии» теперь должен состояться 6 ноября, а матч «Леванте» - 7 ноября.

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