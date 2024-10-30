Возвращение Захаряна откладывается

Из-за полученной летом травмы атакующий полузащитник Арсен Захарян ещё не играл за «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне. Ожидалось, что россиянин сможет выйти на поле в кубковой игре против «Йове-Эспаньол» в последний вечер октября. Впрочем, Захарян пока не готов. Об этом рассказал Йон Андер Мундуате – пресс-атташе испанского клуба.

«Сможет ли Захарян принять участие в матчах на этой неделе? Он ещё не готов играть. Пока не понятно, сколько времени ему ещё потребуется для полного восстановления. Нужно больше тренировок», - цитирует Мундуате Sport24.

Судя по словам представителя «Реал Сосьедада», Захарян не сможет выступить и в матче чемпионата Испании против «Севильи» 3 ноября.