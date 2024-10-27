Захарян может сыграть за «Реал Сосьедад» в кубковом матче

Атакующий полузащитник Арсен Захарян в нынешнем сезоне ещё не играл за «Реал Сосьедад». Летом россиянин получил травму и перенёс хирургическое вмешательство. Вернуться в строй Захарян может в кубковой игре против «Йове-Эспаньол». Об этом рассказал представитель игрока – Геннадий Голубин.

«Арсен тренируется, всё в порядке, готовится играть. Думаю, что в ближайшем кубковом матче он будет в заявке», - цитирует Голубина Metaratings.

Матч Кубка Испании между «Йове-Эспаньол» и «Реал Сосьедадом» пройдёт в ближайший четверг, 31 октября. Игра стартует в 22:00 по московскому времени.