Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Испании

Захарян может сыграть за «Реал Сосьедад» в кубковом матче

27 Октября 2024 • 15:56 Комментировать
Йове-Эспаньол
...
Реал Сосьедад
31.10 23:00

Атакующий полузащитник Арсен Захарян в нынешнем сезоне ещё не играл за «Реал Сосьедад». Летом россиянин получил травму и перенёс хирургическое вмешательство. Вернуться в строй Захарян может в кубковой игре против «Йове-Эспаньол». Об этом рассказал представитель игрока – Геннадий Голубин.

«Арсен тренируется, всё в порядке, готовится играть. Думаю, что в ближайшем кубковом матче он будет в заявке», - цитирует Голубина Metaratings.

Матч Кубка Испании между «Йове-Эспаньол» и «Реал Сосьедадом» пройдёт в ближайший четверг, 31 октября. Игра стартует в 22:00 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Геннадий Голубин Арсен Захарян ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЙОВЕ-ЭСПАНЬОЛ РЕАЛ СОСЬЕДАД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти объяснил разгромное поражение «Реала» от «Барселоны» Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» «Это неправильно»: Тренер «Барселоны» Флик высказался о действиях «Реала» Анчелотти ответил, что сказал Флику после четвёртого гола «Барселоны» Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе в матче с «Барселоной» Назван лучший вратарь в мире: Куртуа – второй, Онана – седьмой, Нойер – десятый Холанн перейдёт в «Реал», Мбаппе признали ошибкой, а Гвардиола определился с будущим – в главных слухах недели Стало известно, что Гави сказал Винисиусу во время «эль класико» Ямаль назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1
Спортивные новости
Тактаров сравнил российского бойца UFC Шару Буллета с Месси Туменов рассказал, когда Чимаев завершит карьеру Корешков: «Не согласен, что Шарабутдин фаворит в бою с Петросяном» Корешков раскрыл преимущество Уиттакера в бою против Чимаева на турнире UFC 306 Тактаров назвал бой, который будет самым интересным на турнире UFC 306 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Октября
15:56 · Испания. Кубок
Захарян может сыграть за «Реал Сосьедад» в кубковом матче
26 Июля
10:18 · Испания. Кубок
Вратарь «Атлетика»: «Мы выиграли Кубок Испании в прошлом году, можем выиграть и в этом»
29 Июня
06:20 · Испания. Кубок
Винисиус: «Судьи несправедливы к сборной Бразилии»
12 Апреля
00:15 · Испания. Кубок
​«Погуляли» - 15 поклонников «Атлетика» выпили 290 кружек пива во время финала Кубка Испании
07 Апреля
05:46 · Испания. Кубок
​«Атлетик» выиграл 25-й Кубок Испании - больше только у «Барселоны»
01:50 · Испания. Кубок
​«Атлетик» взял Кубок Короля, переиграв в серии пенальти «Мальорку» 1
06 Апреля
22:04 · Испания. Кубок
«Атлетик» и «Мальорка» озвучили стартовые составы на финальную битву Кубка Испании 1
05 Апреля
23:05 · Испания. Кубок
«Атлетик» обратился к своим фанатам перед финалом Кубка Испании
01 Марта
12:00 · Испания. Кубок
Коке извинился за провал «Атлетико»
03:39 · Испания. Кубок
Симеоне: «Нам не везло»
02:23 · Испания. Кубок
​Продлилась печальная кубковая серия «Атлетико» - они снова не отыгрались после домашнего поражения
01:37 · Испания. Кубок
«Атлетик» повторно обыграл «Атлетико» в полуфинале Кубка короля 4
29 Февраля
22:53 · Испания. Кубок
«Атлетик» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 3
16:39 · Испания. Кубок
​Уткин дал прогноз на матч «Атлетик» - «Атлетико» в Кубке Испании
09:05 · Испания. Кубок
Гризманн не поможет «Атлетико»
28 Февраля
09:38 · Испания. Кубок
Оярсабаль высказался о вылете «Реал Сосьедада» из Кубка Испании
08:42 · Испания. Кубок
Тренер «Реал Сосьедада»: «Сейчас нам больно»
02:22 · Испания. Кубок
«Мальорка» по пенальти прошла «Реал Сосьедад» в полуфинале Кубка Испании 3
27 Февраля
22:31 · Россия. Премьер-лига
Захарян начнёт матч «Реал Сосьедада» против «Мальорки» в стартовом составе
11:44 · Испания. Кубок
Титов дал прогноз на матч «Реал Сосьедад» - «Мальорка»
26 Февраля
16:22 · Испания. Кубок
Захарян — в заявке «Реал Сосьедада» на кубковый матч с «Мальоркой»
11:52 · Испания. Кубок
В «Реал Сосьедаде» рассказали о состоянии Захаряна
25 Февраля
17:17 · Испания. Кубок
Захарян готов сыграть в полуфинале Кубка Испании 1
10:52 · Испания. Ла Лига
Де Пауль — о матче с «Альмерией»: «У нас нет времени расстраиваться»
08 Февраля
08:40 · Испания. Кубок
Симеоне - о поражении «Атлетико»: «Не нужно переживать»
Все новости