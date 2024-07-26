Вратарь «Атлетика»: «Мы выиграли Кубок Испании в прошлом году, можем выиграть и в этом»

Унай Симон, защищающий ворота «Атлетика», дал свой комментарий в преддверии старта нового сезона.

По словам голкипера, клуб из Бильбао может повторить прошлогодний успех и вновь выиграть трофей.

- В этом году у нас опять будет Кубок Испании, который очень ждёт и хотим выиграть. Мы выиграли его в том году и можем выиграть в этом. Мы знаем, что можем победить в этом турнире. Нужно будет постараться и быть очень близкими к финалу, - передаёт слова футболиста Marca.

В прошлом сезоне «Атлетик» выиграл трофей Кубка Испании, взяв верх над «Мальоркой» в решающем матче. В Ла Лиге клуб из Бильбао финишировал на пятой позиции.