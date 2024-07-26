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Кубок Испании

Вратарь «Атлетика»: «Мы выиграли Кубок Испании в прошлом году, можем выиграть и в этом»

26 Июля 2024 • 10:18 Комментировать

Унай Симон, защищающий ворота «Атлетика», дал свой комментарий в преддверии старта нового сезона.

По словам голкипера, клуб из Бильбао может повторить прошлогодний успех и вновь выиграть трофей.

- В этом году у нас опять будет Кубок Испании, который очень ждёт и хотим выиграть. Мы выиграли его в том году и можем выиграть в этом. Мы знаем, что можем победить в этом турнире. Нужно будет постараться и быть очень близкими к финалу, - передаёт слова футболиста Marca.

В прошлом сезоне «Атлетик» выиграл трофей Кубка Испании, взяв верх над «Мальоркой» в решающем матче. В Ла Лиге клуб из Бильбао финишировал на пятой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Унай Симон
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