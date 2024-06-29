Винисиус: «Судьи несправедливы к сборной Бразилии»

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор пожаловался на судейство после победы над Парагваем в матче Кубка Америки.

Бразильцы одержали первую победу в турнире, одолев парагвайцев со счётом 4:1 во встрече второго тура групповой стадии. Винисиус отметился двумя забитыми мячами.

В послематчевом интервью форвард мадридского «Реала» выразил недовольство судейством: «Играть здесь трудно из-за состояния поля и работы судей, которые не фиксируют чистые фолы на наших игроках. Я считаю отношение КОНМЕБОЛ к сборной Бразилии несправедливым», – передаёт Madrid Xtra комментарии Винисиуса.