Титов дал прогноз на матч «Реал Сосьедад» - «Мальорка»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о предстоящем кубковом матче между «Реал Сосьедадом» и «Мальоркой».

«Мальорка» приедет защищаться и ждать, что «Сосьедад» допустит роковую ошибку. Учитывая все то, что происходит с басками, «Мальорка» может и в финал выйти. Голов не жду. Один мяч может все решить», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Поединок ½ финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» - «Мальорка» пройдет 27 февраля, стартовый свисток прозвучит в 23:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.