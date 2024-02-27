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Кубок Испании

Титов дал прогноз на матч «Реал Сосьедад» - «Мальорка»

27 Февраля 2024 • 11:44 Комментировать

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о предстоящем кубковом матче между «Реал Сосьедадом» и «Мальоркой».

«Мальорка» приедет защищаться и ждать, что «Сосьедад» допустит роковую ошибку. Учитывая все то, что происходит с басками, «Мальорка» может и в финал выйти. Голов не жду. Один мяч может все решить», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Поединок ½ финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» - «Мальорка» пройдет 27 февраля, стартовый свисток прозвучит в 23:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.

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