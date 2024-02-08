Симеоне - о поражении «Атлетико»: «Не нужно переживать»

В первом матче ½ финала Кубка Испании мадридский «Атлетико» минимально уступил «Атлетику» Бильбао со счетом 0:1. После завершения встречи главный тренер «матрасников» Диего Симеоне пообщался с журналистами.

«В целом мы провели неплохой матч, но ошибки дорого обходятся в таких играх. Команда много времени провела на чужой половине поля, но не использовала свои шансы. Однако не нужно переживать, такое иногда случается. Теперь у соперника есть преимущество, но мы приложим все силы, чтобы отыграться», - цитирует специалиста газета Marca.

Вторая игра состоится 29 февраля, начало – 23:30 по московскому времени.