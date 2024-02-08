Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Испании

Симеоне - о поражении «Атлетико»: «Не нужно переживать»

08 Февраля 2024 • 08:40 Комментировать

В первом матче ½ финала Кубка Испании мадридский «Атлетико» минимально уступил «Атлетику» Бильбао со счетом 0:1. После завершения встречи главный тренер «матрасников» Диего Симеоне пообщался с журналистами.

«В целом мы провели неплохой матч, но ошибки дорого обходятся в таких играх. Команда много времени провела на чужой половине поля, но не использовала свои шансы. Однако не нужно переживать, такое иногда случается. Теперь у соперника есть преимущество, но мы приложим все силы, чтобы отыграться», - цитирует специалиста газета Marca.

Вторая игра состоится 29 февраля, начало – 23:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Атлетик Бильбао Диего Симеоне ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения «Барселона» выбрала нового главного тренера Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Не Роналду и Пеле: Лэмпард назвал лучшего футболиста в истории Из «Реала» может уйти топ-футболист с ценником в 100 млн евро «Он намного сильнее»: Роналдо сделал выбор между Роналду и Месси «Роналду – настоящий лидер, а он просто клоун»: болельщики проклинают Месси после пропуска матча в Гонконге ​Фанаты «Реала» выступили с требованием к клубу по Роналду ​«Ливерпуль» может продать Салаха за рекордные для мирового футбола деньги – назван клуб Дибала объяснил, почему Моуринью уволен из «Ромы»
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения ​«Реал» выразил недовольство судейством после потери очков
Спортивные новости
Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Кожевников — о победе «Авангарда» над СКА со счетом 9:5: Хорошая игра, но назвать её лучшей не могу Кожевников оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф в этом сезоне Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Февраля
08:40 · Испания. Кубок
Симеоне - о поражении «Атлетико»: «Не нужно переживать»
01:31 · Испания. Кубок
«Атлетик» выиграл кубковый матч на поле «Атлетико»
07 Февраля
23:00 · Испания. Кубок
«Атлетико» - «Атлетик»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
22:46 · Испания. Кубок
Депай и Гризманн – в старте «Атлетико» на кубковый матч с «Атлетиком»
09:49 · Испания. Кубок
Аршавин считает, что «Реал Сосьедад» выйдет в финал Кубка Испании
00:57 · Испания. Кубок
«Мальорка» и «Реал Сосьедад» ничего не забили, упустив ряд моментов
06 Февраля
22:03 · Испания. Кубок
​Захарян не попал в основной состав «Реал Сосьедада» на кубковый полуфинал
05 Февраля
18:59 · Испания. Кубок
​Захарян восстановился
01 Февраля
10:13 · Испания. Кубок
Симеоне возмущён календарём «Атлетико»
26 Января
15:49 · Испания. Кубок
​«Атлетико» против «Атлетика» - состоялась жеребьёвка полуфиналов Кубка Испании 1
00:59 · Испания. Кубок
«Атлетико» забил «Севилье» чистый гол только в концовке и прошёл дальше
25 Января
22:30 · Испания. Кубок
«Атлетико» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:26 · Испания. Кубок
Педри: «Стоит признать, что мы облажались»
17:41 · Испания. Кубок
​Три фаната «Севильи» погибли по дороге на матч с «Атлетико»
12:08 · Испания. Кубок
Три игрока «Барселоны» пройдут медицинское обследование после игры с «Атлетиком»
Все новости
Рекомендуем