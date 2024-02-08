«Атлетик» выиграл кубковый матч на поле «Атлетико»

Если первый кубковый полуфинал в Испании между «Мальоркой» и «Реал Сосьедадом» завершился нулями, то «Атлетико» с «Атлетиком» сыграть чуть более результативно. Столичная команда выглядела интереснее, но свои моменты не реализовала. В середине первого тайма гости получили право пробить пенальти, и Алекс Беренгер открыл счет, а голкипер не угадал направление удара. Мемфис Депай подобрал мяч после спасения голкипера и с острого угла пробил в створ, но защитник успел вернуться в рамку и выручил команду. В похожей ситуации Асьер Вильялибре метров с пяти не попал в цель. В концовке мадридцы давили и давили, в итоге Альваро Мората заработал 11-метровый. Но ВАР показал, что перед фолом был офсайд.

0:1 в итоге, у басков лучше шансы в ответном поединке.