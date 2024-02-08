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Кубок Испании

«Атлетик» выиграл кубковый матч на поле «Атлетико»

08 Февраля 2024 • 01:31 Комментировать
Атлетико М
0:1
Атлетик Б
окончен

Если первый кубковый полуфинал в Испании между «Мальоркой» и «Реал Сосьедадом» завершился нулями, то «Атлетико» с «Атлетиком» сыграть чуть более результативно. Столичная команда выглядела интереснее, но свои моменты не реализовала. В середине первого тайма гости получили право пробить пенальти, и Алекс Беренгер открыл счет, а голкипер не угадал направление удара. Мемфис Депай подобрал мяч после спасения голкипера и с острого угла пробил в створ, но защитник успел вернуться в рамку и выручил команду. В похожей ситуации Асьер Вильялибре метров с пяти не попал в цель. В концовке мадридцы давили и давили, в итоге Альваро Мората заработал 11-метровый. Но ВАР показал, что перед фолом был офсайд.

0:1 в итоге, у басков лучше шансы в ответном поединке.

Протокол игры  
Атлетико М0:1Атлетик Б
  25'Беренгер Алекс (0:1)
Облак ЯнСавич СтефанВитсель АксельМандава Рейнилду  23' 46' (Эрмосо Марио ( 46') Молина Науэль 58' (Льоренте Маркос ( 58') Де Пауль Родриго  83'Коке ХорхеРивас Пабло Барриос 73' (Корреа Анхель ( 73') Лино Сэмуел 84' (Рикельме Родриго ( 84') Гризманн АнтуанДепай Мемфис 58' (Мората Альваро ( 58')
Запасные: Вермирен АртурМолдован ХорациуГабриэль ПаулистаНьигес СаульГомис Антонио
Агирреcабала ХуленЛекуе ИньигоВивиан Даниэль  45'Паредес АйторЮри БерчичеРуис Иньиго  90'Прадос Беньят  37' 61' (Эррера Андер ( 61') Уильямс Иньяки 85' (Йерай Альварес ( 85') Сансет Ойян 53' (Гомес Унаи ( 53'  71') Беренгер Алекс 85' (Весга Микель ( 85') Гурусета Горка 53' (Вильялибре Асьер ( 53')
Запасные: Гарсия РаульМуньяин ИкерАрес МалкомУнай СимонДе Маркос ОскарГарсия Дани
07 февраля. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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