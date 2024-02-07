Депай и Гризманн – в старте «Атлетико» на кубковый матч с «Атлетиком»

Вечером среды в испанской столице мадридский «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао проведут свой первый очный матч полуфинала Кубка Короля. Менее чем за час до игры «матрасники» огласили свой состав на неё. Выглядит он следующим образом:

Облак, Лино Сэмуел, Савич, Витсель, Мандава, Молина, де Пауль, Ривас, Коке, Депай, Гризманн.

Напомним, что текстовую трансляцию грядущего матча во всех красках проведёт наш портал. Стартовый свисток прозвучит совсем скоро – в 23:30 по московскому времени.

Полуфинал состоит из двух матчей, ответный будет сыгран позже в Бильбао уже на стадионе «Атлетика» 29 февраля.