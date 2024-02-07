«Мальорка» и «Реал Сосьедад» ничего не забили, упустив ряд моментов

«Мальорка» и «Реал Сосьедад» провели первый полуфинальный матч Кубка короля Испании. Баски выглядели сильнее и играли первым номером на победу, но все же не смогли распечатать ворота противника. Первый момент возник в районе 30-й минуты, когда Абдон Пратс в касание из пределов штрафной запустил мяч рядом со штангой. И еще момент у него уже после перерыва, удобный отскок к линии штрафной, а вот удар получился все же неточным. Браис Мендес со средней дистанции заставил голкипера блеснуть мастерством, Садик Умар был первым на подборе и не попал с двух метров. Такефуса Кубо отдавал передачу наверняка, голкипер уже не мог выручить, но Умар снова в упор пробил в никуда. Хосе Копете мог стать антигероем матча, жутко неудачная срезка мяча, и все же нет автогола.

Ничья 0:0 в итоге, всё решится в ответном поединке. Арсен Захарян провел все 90 минут на скамейке запасных.