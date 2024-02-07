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Кубок Испании

«Мальорка» и «Реал Сосьедад» ничего не забили, упустив ряд моментов

07 Февраля 2024 • 00:57 Комментировать
Мальорка
0:0
Реал Сосьедад
окончен

«Мальорка» и «Реал Сосьедад» провели первый полуфинальный матч Кубка короля Испании. Баски выглядели сильнее и играли первым номером на победу, но все же не смогли распечатать ворота противника. Первый момент возник в районе 30-й минуты, когда Абдон Пратс в касание из пределов штрафной запустил мяч рядом со штангой. И еще момент у него уже после перерыва, удобный отскок к линии штрафной, а вот удар получился все же неточным. Браис Мендес со средней дистанции заставил голкипера блеснуть мастерством, Садик Умар был первым на подборе и не попал с двух метров. Такефуса Кубо отдавал передачу наверняка, голкипер уже не мог выручить, но Умар снова в упор пробил в никуда. Хосе Копете мог стать антигероем матча, жутко неудачная срезка мяча, и все же нет автогола.

Ничья 0:0 в итоге, всё решится в ответном поединке. Арсен Захарян провел все 90 минут на скамейке запасных.

Протокол игры  
Мальорка0:0Реал Сосьедад
Грейф ДоминикВальент МартинНастасич МатияКопете Хосе  47'Гонсалес ДжованниКоста ХаумеРодригес Даниэль I  68' 77' (Радоньич Неманья ( 77') Саму Кошта 89' (Маскарель Омар ( 89') Дардер Серхи 77' (Ману Морланес ( 77') Пратс Абдон 66' (Мурики Ведат ( 66') Ларин Кайл 77' (Санчес Антонио ( 77')
Запасные: Лато ТониРайкович ПредрагВидаль НачоВан дер Хейден СибеЛьябрес ХавьерКуэльяр Иван
Ремиро АлехандроТраоре АмариСубельдия Игор  55'Ле Норман РобенГалан ХавиБраис МендесСубименди МартинМерино Микель  80' 89' (Туррьентес Беньят ( 89') Кубо ТакефусаУмар Садик 78' (Андре Силва ( 78') Барренечеа Андер 89' (Магунаселая Хон ( 89')
Запасные: Захарян АрсенУрко ГонсалесАрамбуру ДжонМарреро УнаиМарин ПаблоПачеко ХонРуперес ИньякиОласагасти Хон
06 февраля. Стадион "Эстади Майорка Сон Муа".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Реал Сосьедад

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