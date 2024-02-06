​Захарян не попал в основной состав «Реал Сосьедада» на кубковый полуфинал

Во вторник вечером «Реал» Сосьедад» проведёт первый полуфинал Кубка Испании против «Мальорки». Российский полузащитник Арсен Захарян не попал в основной состав «Реал Сосьедада» - он начнёт игру на скамейке для запасных.

Напомним, что Захарян пропустил последний матч чемпионата Испании против «Жироны» (0:0) из-за полученного повреждения. Накануне тренер «Реал Сосьедада» говорил, что россиянин восстановился.

В 24 матчах за «Реал Сосьедад» Арсен Захарян записал на свой счёт один голевой пас.

Следить за матчем «Мальорка» - «Реал Сосьедад» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.