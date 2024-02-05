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Кубок Испании

​Захарян восстановился

05 Февраля 2024 • 18:59 Комментировать
Мальорка
...
Реал Сосьедад
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06.02 23:00

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян готов сыграть в первом полуфинале Кубка Испании против «Мальорки». О том, что 20-летний россиянин восстановился после повреждения, журналистам рассказал главный тренер команды Иманоль Альгуасиль.

Несколько дней назад Захарян пропустил матч чемпионата Испании против «Жироны» (ничья 0:0). При этом футболист числился в заявке команды.

Кубковый матч между «Мальоркой» и «Реал Сосьедадом» пройдёт во вторник, 6 февраля. Ответная же встреча, по итогам которой будет разыгран билет в финал Кубка Испании, состоится через три недели.  

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Реал Сосьедад Иманоль Альгуасиль Арсен Захарян ещё теги

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МАЛЬОРКА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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