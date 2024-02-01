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Кубок Испании

Симеоне возмущён календарём «Атлетико»

01 Февраля 2024 • 10:13 Комментировать

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подверг критике календарь Кубка Испании. В полуфинале турнира «матрасникам» предстоит встреча с «Атлетиком» (Бильбао).

«Несправедливо, что у соперника будет на два дня больше отдыха. Это неуважение к нам со стороны федерации футбола страны. Это важнейший матч, разве они не понимают, что два лишних дня отдыха – это большое преимущество», - высказался аргентинский специалист во время пресс-конференции.

Кубковая встреча состоится 6 февраля. Перед этим матчем «Атлетико» сыграет против мадридского «Реала» (4 февраля), а «Атлетик» встретится с «Мальоркой» (2 февраля).

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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