​«Атлетико» против «Атлетика» - состоялась жеребьёвка полуфиналов Кубка Испании

Состоялась жеребьёвка полуфиналов Кубка Испании. «Реал» и «Барселона» вылетели из турнира на предыдущих стадиях – за трофей продолжают борьбу «Мальорка», «Реал Сосьедад», «Атлетико» и «Атлетик». Они распределились по парам таким образом:

«Мальорка» - «Реал Сосьедад»;

«Атлетико» - «Атлетик».

Стоит сказать, что полуфиналы, в отличие от предыдущих стадий Кубка Испании, будут состоять из двух матчей. Первые запланированы на 7 февраля, а ответные – на 28 февраля. Точное расписание появится позже.

Добавим, что действующим обладателем кубка Испании является «Реал».