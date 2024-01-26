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Кубок Испании

​«Атлетико» против «Атлетика» - состоялась жеребьёвка полуфиналов Кубка Испании

26 Января 2024 • 15:49 Комментировать

Состоялась жеребьёвка полуфиналов Кубка Испании. «Реал» и «Барселона» вылетели из турнира на предыдущих стадиях – за трофей продолжают борьбу «Мальорка», «Реал Сосьедад», «Атлетико» и «Атлетик». Они распределились по парам таким образом:

«Мальорка» - «Реал Сосьедад»;

«Атлетико» - «Атлетик».

Стоит сказать, что полуфиналы, в отличие от предыдущих стадий Кубка Испании, будут состоять из двух матчей. Первые запланированы на 7 февраля, а ответные – на 28 февраля. Точное расписание появится позже.

Добавим, что действующим обладателем кубка Испании является «Реал».

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