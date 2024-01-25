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Кубок Испании

​Ямаль забил и установил новый рекорд Кубка Короля

25 Января 2024 • 02:52 Комментировать

Каталонская «Барселона»потерпела поражение в четвертьфинале Кубка Короля, проиграв в дополнительное время «Атлетику». Тем не менее, молодое дарование клуба Ламин Ямаль сумел отличиться в этом матче, и он побил рекорд турнира, став самым молодым игроком в 21-м веке, который забивал в игре Кубка Короля.

На данный момент Ямалю шестнадцать лет и 195 дней, в то время как Хуанми Хименес в 2010 году забил гол в составе «Малаги» в возрасте 16 лет 238 дней.

В своем следующем матче «Барселона» сыграет в рамках чемпионата Испании против «Вильярреала». Это случится двадцать седьмого января.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ламин Ямаль
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