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Кубок Испании

«Мальорка» неожиданно разобралась с «Жироной» в кубковом матче

24 Января 2024 • 23:32 Комментировать
Мальорка
3:2
Жирона
окончен

В 1/4 финала Кубка Испании «Мальорка» принимала «Жирону», почти не контролировала мяч, но ударная 15-минутка в середине первого тайма позволила ей добиться успеха. Резвый старт, Кристиан Стуани не реализовал выход один на один, после чего островитяне несколько раз опасно били. На 21-й минуте Дани Родригес убежал в отрыв по правому краю поля и отдал под удар Кайлу Ларину - 1:0. Абдон Пратс из-за пределов штрафной шикарно стрельнул в левый нижний угол и удвоил счет. Ларин вскоре пробил в руку защитника - пенальти. Пратс с точки пробил в правую часть ворот, а кипер не угадал - 3:0.

На экваторе второго тайма «Жирона» получила преимущество в одного игрока и пенальти. Стуани отыграл один мяч выстрелом по центру ворот. Каталонцы все время наседали на ворота противника и забили снова в компенсированное время - Артём Довбик на правом краю штрафной оставил мяч под удар Савио в правый угол ворот - 3:2.

«Мальорка» идет дальше вслед за «Реал Сосьедадом».

Протокол игры  
Мальорка3:2Жирона
(1:0) Ларин Кайл21'  
(2:0) Пратс Абдон28'  
(3:0) Пратс Абдон35'  
  68'Стуани Кристиан (3:1)
  90'Савио III (3:2)
Грейф Доминик  72'Вальент МартинРаильо Антонио  67'  67'Копете ХосеГонсалес ДжованниСанчес Антонио 80' (Ману Морланес ( 80') Маскарель ОмарРодригес Даниэль I  37' 66' (Саму Кошта ( 66'  90') Коста Хауме  39' 66' (Лато Тони ( 66') Пратс Абдон 71' (Мурики Ведат ( 71') Ларин Кайл 71' (Настасич Матия ( 71')
Запасные: Давид ЛопесВан дер Хейден СибеЛьябрес ХавьерДьедью АматКуэльяр ИванДардер Серхи
Хуан Карлос МартинМартинес Арнау 46' (Довбик Артём ( 46') Яакобишвили АнталБлинд Дэйли  90'Гутьеррес Мигель 60' (Фернандес Валери ( 60') Гарсия АлешЭррера Янгель 46' (Коуто Ян ( 46'  90') Цыганков Виктор 60' (Порту Кристиан ( 60') Мартин Иван 73' (Торре Пабло ( 73') Савио IIIСтуани Кристиан
Запасные: Гарсия Борха IГарсия ЭрикМонхонелл ЭрикФуйдиас ТониСолис ДжонАртеро РикардГассанига Пауло
24 января. Стадион "Эстади Майорка Сон Муа".

 

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