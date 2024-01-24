«Мальорка» неожиданно разобралась с «Жироной» в кубковом матче

В 1/4 финала Кубка Испании «Мальорка» принимала «Жирону», почти не контролировала мяч, но ударная 15-минутка в середине первого тайма позволила ей добиться успеха. Резвый старт, Кристиан Стуани не реализовал выход один на один, после чего островитяне несколько раз опасно били. На 21-й минуте Дани Родригес убежал в отрыв по правому краю поля и отдал под удар Кайлу Ларину - 1:0. Абдон Пратс из-за пределов штрафной шикарно стрельнул в левый нижний угол и удвоил счет. Ларин вскоре пробил в руку защитника - пенальти. Пратс с точки пробил в правую часть ворот, а кипер не угадал - 3:0.

На экваторе второго тайма «Жирона» получила преимущество в одного игрока и пенальти. Стуани отыграл один мяч выстрелом по центру ворот. Каталонцы все время наседали на ворота противника и забили снова в компенсированное время - Артём Довбик на правом краю штрафной оставил мяч под удар Савио в правый угол ворот - 3:2.

«Мальорка» идет дальше вслед за «Реал Сосьедадом».