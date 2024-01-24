​Уткин: «Жирона» без Довбика – это потеря»

В среду в Кубке Испании «Мальорка» принимает «Жирону» – на минуточку, лидера Ла Лиги – и по ходу первого тайма ведёт со счётом 3:0. На развитие событий в этом поединке отреагировал известный журналист Василий Уткин.

«Что учиняет «Мальорка». Просто крошит «Жирону». «Жирона» без Довбика – это потеря, конечно, но в Кубке Короля всегда ротация. Так что это важно, но все равно счёт оглушительный», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Уткин добавил, что соперники «Жироны» (в данном случае «Мальорка») вынесли урок, что в игре против этой команды останавливаться нельзя. На выходных «Севилья» забила «Жироне» первой, но проиграла 1:5.