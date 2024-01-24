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Кубок Испании

«Реал Сосьедад» с Захаряном очень уверенно прошёл «Сельту»

24 Января 2024 • 01:29 Комментировать
Сельта
1:2
Реал Сосьедад
окончен

В ночь на среду определился первый полуфиналист Кубка Испании. «Сельта» принимала «Реал Сосьедад» и провалила эту встречу, сумев нанести всего три удара по воротам в основное время. Баски при этом открыли счет в первой же атаке, Микель Мерино в штрафной слева прострелил на Микель Оярсабаля, который отправил мяч в сетку ударом в упор. Мерино снова ассистировал, вот только Андре Силва пробил все же над рамкой. В середине второго тайма Шеральдо Бекер со своей половины поля убежал один на один с вратарем и издали поразил цель - 0:2. Вышедший в перерыве на замену Арсен Захарян с левого края поля атаковал - рядом с ближней штангой. На 90-й минуте Йорген Ларсен со средней дистанции метко пробил в правый угол ворот - 1:2.

«Реал Сосьедад» в итоге по делу стал полуфиналистом Кубка короля.

Протокол игры  
Сельта1:2Реал Сосьедад
  2'Оярсабаль Микель (0:1)
90' Ларсен Йорген (1:2) 66'Бекер Шеральдо (0:2)
Вильяр ИванВаскес Кевин 65' (Аспас Яго ( 65') Старфельт КарлДомингес КарлосРистич МихайлоТапия Ренато 72' (Пейнадо Франсиско ( 72') Жаилсон Маркес 65' (Мингеса Оскар ( 65') Родригес Мигель 46' (Де ла Торре Лука ( 46') Сведберг Виллиот 78' (Ларсен Йорген ( 78') Альварес УгоДувикас Анастасиос  45'
Запасные: Санчес МануэльСотело ХьюгоГуаита ВисентеНуньес Унай  74'Дотор КарлосПерес Карлес
Ремиро АлехандроАрамбуру ДжонСубельдия ИгорЛе Норман РобенТирни Киран 39' (Ариц Элустондо ( 39') Субименди МартинБраис Мендес 78' (Умар Садик ( 78') Мерино Микель  65'Оярсабаль Микель 90' (Магунаселая Хон ( 90') Бекер Шеральдо 78' (Пачеко Хон ( 78') Андре Силва 46' (Захарян Арсен ( 46')
Запасные: Урко ГонсалесМарреро УнаиМарин ПаблоРуперес ИньякиОласагасти ХонТуррьентес Беньят
23 января. Стадион "Балаидос".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Реал Сосьедад

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