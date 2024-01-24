«Реал Сосьедад» с Захаряном очень уверенно прошёл «Сельту»

В ночь на среду определился первый полуфиналист Кубка Испании. «Сельта» принимала «Реал Сосьедад» и провалила эту встречу, сумев нанести всего три удара по воротам в основное время. Баски при этом открыли счет в первой же атаке, Микель Мерино в штрафной слева прострелил на Микель Оярсабаля, который отправил мяч в сетку ударом в упор. Мерино снова ассистировал, вот только Андре Силва пробил все же над рамкой. В середине второго тайма Шеральдо Бекер со своей половины поля убежал один на один с вратарем и издали поразил цель - 0:2. Вышедший в перерыве на замену Арсен Захарян с левого края поля атаковал - рядом с ближней штангой. На 90-й минуте Йорген Ларсен со средней дистанции метко пробил в правый угол ворот - 1:2.

«Реал Сосьедад» в итоге по делу стал полуфиналистом Кубка короля.