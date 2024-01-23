Захаряна оставили в запасе на матч четвертьфинала Кубка Испании

Вечером вторника «Реал Сосьедад» будет гостить у «Сельты» в рамках четвертьфинала Кубка Испании. Российский полузащитник Арсен Захарян остался на скамейке запасных.

Напомним, что всего у Арсена за почти полгода в Сан-Себастьяне набралось 22 выхода на поле. Правда, отличился он в этих матчах всего одним ассистом – на выезде в игре Ла Лиги против «Вильярреала».

Текстовую трансляцию грядущей встречи проведёт наш портал. Старт матча запланирован на 23:30 по московскому времени. По итогу матча мы узнаем полуфиналиста Кубка Испании, противостояние будет состоять только из одной встречи.