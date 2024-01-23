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Кубок Испании

Хави: «У нас победный менталитет»

23 Января 2024 • 18:52 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес верит в то, что его команда может добиться успеха в Кубке Испании, видимо, понимая, что это единственный способ взять трофей в не очень удачно складывающемся сезоне. «Барселона» выигрывала Кубок Испании рекордные 31 раз, и Хави верит, что это случится еще раз.

- Я вижу игроков, верящих в себя, игроков с должным менталитетом. С победным менталитетом. Они верят в то, что делают, - цитирует слова Хави клубный сайт «Барселоны».

В последний раз каталонцы побеждали в Кубке Испании в 2021 году. Тогда команду еще тренировал Рональд Куман.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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