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Кубок Испании

Известны все пары четвертьфиналистов Кубка Испании

19 Января 2024 • 16:14 Комментировать (1)

Состоялась жеребьёвка стадии 1/4 финала Кубка Испании. В результате неё определились четыре пары команд, которые сразятся друг с другом за выход в полуфинал. Они выглядят следующим образом:

  • «Атлетик» - «Барселона»
  • «Сельта» - «Реал Сосьедад»
  • «Мальорка» - «Жирона»
  • «Атлетико» - «Севилья»

Матчи состоятся 23 и 25 января и будут состоять лишь из одного матча в рамках пары.

Напомним, что минувшим вечером на стадии 1/8 финала из турнира выбыл новоиспечённый обладатель Суперкубка Испании – мадридский «Реал». Он во второй раз в сезоне проиграл – и снова проиграл «Атлетико».

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Комментарии (1) Все комментарии
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Sparrow88
19 Января 2024 в 16:18
Очень хороший жребий. Атлетик и Барса идут бок о бок (с небольшим преимуществом каталонцев). Тут 50 на 50. А в остальных парах думаю Атлетико, Жирона и Реал Сосьедад пройдут.
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