Известны все пары четвертьфиналистов Кубка Испании

Состоялась жеребьёвка стадии 1/4 финала Кубка Испании. В результате неё определились четыре пары команд, которые сразятся друг с другом за выход в полуфинал. Они выглядят следующим образом:

«Атлетик» - «Барселона»

«Сельта» - «Реал Сосьедад»

«Мальорка» - «Жирона»

«Атлетико» - «Севилья»

Матчи состоятся 23 и 25 января и будут состоять лишь из одного матча в рамках пары.

Напомним, что минувшим вечером на стадии 1/8 финала из турнира выбыл новоиспечённый обладатель Суперкубка Испании – мадридский «Реал». Он во второй раз в сезоне проиграл – и снова проиграл «Атлетико».