Известны все пары четвертьфиналистов Кубка Испании

Состоялась жеребьёвка стадии 1/4 финала Кубка Испании. В результате неё определились четыре пары команд, которые сразятся друг с другом за выход в полуфинал. Они выглядят следующим образом:
- «Атлетик» - «Барселона»
- «Сельта» - «Реал Сосьедад»
- «Мальорка» - «Жирона»
- «Атлетико» - «Севилья»
Матчи состоятся 23 и 25 января и будут состоять лишь из одного матча в рамках пары.
Напомним, что минувшим вечером на стадии 1/8 финала из турнира выбыл новоиспечённый обладатель Суперкубка Испании – мадридский «Реал». Он во второй раз в сезоне проиграл – и снова проиграл «Атлетико».
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