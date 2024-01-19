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Кубок Испании

Симеоне ответил на вопрос о конфликте со звездой «Реала» Винисиусом

19 Января 2024 • 08:59 Комментировать

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос журналистов о конфликте с форвардом «Реала» Винисиусом Жуниором во время матча 1/8 финала Кубка Испании.

«Конфликт с Жуниором? Мне нечего комментировать», - передает слова аргентинского специалиста газета Marca.

Мадридское дерби состоялось на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилось победой «матрасников» со счетом 4:2. Таким образом, «Атлетико» пробился в следующую стадию турнира, а «сливочные» покинули Кубок страны.

Следующий матч подопечные Симеоне проведут в Ла Лиге против «Гранады» на выезде.

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Реал Мадрид Атлетико Мадрид Диего Симеоне Винисиус Жуниор ещё теги
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