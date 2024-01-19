Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Испании

​Хави: «Очень доволен вторым таймом»

19 Января 2024 • 04:21 Комментировать

Каталонская «Барселона» одержала победу в Саламанке, переиграв там местных «унионистов» (в переводе это название команды означает людей, которые стремятся в чем-то или ради чего-то объединиться). Правда, «Барселона» пропустила первой, но наставник клуба Хави Эрнандес. комментируя итоги игры, не скрывает своего удовлетворения:

- Мы довольны, второй тайм получился отличным. В целом, мы доминировали, хотя в первом было не так просто, соперник был в состоянии организовывать контратаки, - цитирует слова Хави клубная пресс-служба.

В последний раз «Барселона» побеждала в Кубке Испании в 2021 году - еще при Кумане.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Саламанка Унионистас ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best «Барселона» выбрала экстренную замену Хави ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» ​Дибала отреагировал на увольнение Моуринью Гвардиола назвал клуб, который у него в сердце В «Спартаке» решили, что сделают с Джикией Моуринью сказал всего два слова «Роме» после увольнения Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе ​Анчелотти раскритиковал Винисиуса и Беллингема после разгрома «Барселоны»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» «Рома» уволила Моуринью «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом»
Спортивные новости
Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, победил Руусувуори и пробился в третий круг Australian Open Блинкова в сумасшедшем триллере переиграла Рыбакину на Australian Open Чесноков отреагировал на поражение Касаткиной от Стивенс на Australian Open Касаткина проиграла Стивенс и вылетела с Australian Open СКА уверенно разобрался с «Амуром» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Унионистас Унионистас
Барселона Барселона
1
3
Видео
Окончен после доп. времени
Атлетико М Атлетико М
Реал Мадрид Реал Мадрид
4
2
19.00 1.05 16.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Января
04:47 · Испания. Кубок
Хави прокомментировал очередной дебют молодого игрока
04:21 · Испания. Кубок
​Хави: «Очень доволен вторым таймом»
18 Января
23:49 · Испания. Кубок
Хави — о кубковом матче: В некоторых моментах соперник превосходил нас
23:29 · Испания. Кубок
«Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» 6
23:00 · Испания. Кубок
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 3
22:24 · Испания. Кубок
Гризманн — в стартовом составе «Атлетико» на дерби с «Реалом»
21:40 · Испания. Кубок
​Винисиус и Беллингем – в основе «Реала» на битву с «Атлетико»
20:19 · Испания. Кубок
Матч против «Унионистаса» станет двухсотым для де Йонга за «Барселону»
20:12 · Испания. Кубок
Фелиш — в стартовом составе «Барселоны» на кубковый матч
17:09 · Испания. Кубок
​Симеоне против «Реала» - во всех матчах навылет было дополнительное время
09:22 · Испания. Кубок
В Испании дали прогноз на дерби «Атлетико» - «Реал»
08:50 · Испания. Кубок
Мичел назвал задачу «Жироны» в Кубке Испании
08:31 · Испания. Кубок
В «Реале» плохая новость перед матчем с «Атлетико»
04:43 · Испания. Кубок
«Реал Сосьедад» не пропускает уже четыре матча кряду в Кубке Короля - такого не было с 1987 года
01:26 · Испания. Кубок
Ударный отрезок в начале встречи позволил «Жироне» разобраться с «Райо Вальекано»
Все новости
Рекомендуем