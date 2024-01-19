​Хави: «Очень доволен вторым таймом»

Каталонская «Барселона» одержала победу в Саламанке, переиграв там местных «унионистов» (в переводе это название команды означает людей, которые стремятся в чем-то или ради чего-то объединиться). Правда, «Барселона» пропустила первой, но наставник клуба Хави Эрнандес. комментируя итоги игры, не скрывает своего удовлетворения:

- Мы довольны, второй тайм получился отличным. В целом, мы доминировали, хотя в первом было не так просто, соперник был в состоянии организовывать контратаки, - цитирует слова Хави клубная пресс-служба.

В последний раз «Барселона» побеждала в Кубке Испании в 2021 году - еще при Кумане.