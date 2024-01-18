В Испании дали прогноз на дерби «Атлетико» - «Реал»

Журналист AS Хосе Антонио Эспина поделился прогнозом на поединок между мадридскими «Реалом» и «Атлетико» в рамках 1/8 финала Кубка Испании.

«Тяжело предсказать результат. Полагаю, что «Реал» не остановится на трофее Суперкубка и выиграет еще Ла Лигу. А вот в Кубке Испании «Атлетико» с трудом, но пройдет сливочных», - передает слова журналиста Sport24.

Поединок между «Атлетико» и «Реалом» состоится сегодня, 18 января, стартовый свисток прозвучит в 23:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

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