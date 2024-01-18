Мичел назвал задачу «Жироны» в Кубке Испании

Наставник «Жироны» Мичел пообщался с представителями СМИ после поединка против «Райо Вальекано» в 1/8 финала Кубка Испании. Встреча завершилась победой каталонцев со счетом 3:1.

«В стартовые 30 минут команда продемонстрировала интенсивный футбол. Мы хорошо прессинговали соперника на его половине. Это было важно, поскольку в последнем матче не удалось этого сделать. Команда наслаждается участием в Кубке. Хотим сделать еще один шаг и выйти в полуфинал турнира», - цитирует специалиста газета Marca.

После 20 туров чемпионата Испании «Жирона» лидирует в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Мичела сыграют против «Севильи» в Ла Лиге.